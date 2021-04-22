الكثيري.. أصغر إماراتي يشارك في أبطال آسيا

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

دخل اللاعب الشاب عوض محمد الكثيري، لاعب فريق الوحدة، تاريخ العنابي بعدما بات أصغر لاعب من الوحدة يشارك في دوري أبطال آسيا، وأصغر لاعب إماراتي يشارك في البطولة بنظامها الجديد.

ويعد العراقي حسين عبد الواحد أصغر لاعب في تاريخ أبطال آسيا، عندما لعب للقوة الجوية أمام الوصل في 2008 بعمر 15 عاماً وشهراً و22 يوماً.

والكثيري من مواليد 2004، ويأتي خلفه لاعب الوحدة أيضاً عبد الله أحمد الذي لعب أمام بيرسيبوليس بعمر 16 عاماً و10 أشهر ويوماً واحداً، أما أصغر لاعب إماراتي سجل هدفاً في البطولة فكان حارب سهيل لاعب شباب الأهلي بعمر 17 عاماً وتسعة أشهر و19 يوماً.

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