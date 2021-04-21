افتتاح «رمضانية» شرطة الشارقة الـ28

المصدر: الشارقة – البيان الرياضي

توجه العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، بالتهنئة لكافة العاملين بالقيادة العامة وإلى الفرق المشاركة خلال افتتاح الفعاليات الرياضية الرمضانية لشرطة الشارقة في دورتها (28)، مساء أمس بنادي الضباط، بمشاركة الفرق الرياضية من كافة الإدارات التابعة لها، والتي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية مع الأخذ بعين الاعتبار مسافة الأمان الكافية، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

حضور

حضر حفل الافتتاح العميد عارف الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد أحمد السركال مدير عام العمليات الشرطية، والمقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، وعدد من رؤساء الأقسام والضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة الشارقة من مشجعي الألعاب الرياضية.

يذكر أن الفعاليات الرياضية الرمضانية دأبت شرطة الشارقة على تنظيمها بذات الوقت من كل عام، ونظراً لظروف جائحة «كوفيد 19» تم تقليص الأنشطة هذا العام على عدة مسابقات تنافسية ككرة القدم، والكرة الطائرة، وبطولة اللياقة والتحدي للفردي والجماعي، لتصب في مجملها متنفساً لمنتسبي شرطة الشارقة، وتوطيد أواصر الحياة الاجتماعية لإسعاد عامليها وتعزيز جودة الحياة.

4 مباريات

وشهد يوم الافتتاح أربع مباريات لكرة القدم، حيث التقى فريق الإدارة العامة للحرس الأميري مع فريق الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية، وانتهت بفوز الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاءت المباراة الثانية التي جمعت بين فريق إدارة مكافحة المخدرات مع فريق مكتب القائد العام بفوز فريق إدارة مكافحة المخدرات بستة أهداف مقابل أربعة، وانتهت المباراة الثالثة التي جمعت فريق إدارة المرور والدوريات وفريق إدارة العمليات، بفوز إدارة العمليات بهدفين مقابل لا شيء، أما المباراة الرابعة فحلت بين فريقي إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وإدارة شرطة المنطقة الوسطى فكانت مثيرة للدهشة، حيث شهدت أكبر عدد من الأهداف في أول أيام الدورة الرمضانية، وانتهت بفوز إدارة شرطة المنطقة الشرقية بستة أهداف مقابل لا شيء.

أما كرة الطائرة فقد أقيمت المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى بين فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية وفريق مكتب نائب القائد وأسفرت عن فوز مستحق لفريق فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشوطين مقابل لا شيء، أما المجموعة الثانية فكانت بين فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وفريق الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، وانتهت بفوز فريق إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشوطين مقابل لا شئ أيضاً.

جدير بالذكر أن الدورة الرمضانية هذا العام تنتهي فعالياتها في الثاني من شهر مايو المقبل الموافق 20 من شهر رمضان الفضيل.

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