نهائي كأس رئيس الدولة في استاد هزاع بن زايد

المصدر: وام

قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020 - 2021 بين فريقي شباب الأهلي والنصر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين يوم الأحد الموافق 16 مايو المقبل .

ويستعد استاد هزاع بن زايد لاحتضان نهائي أغلى البطولات الكروية للمرة الثالثة بعد أن استضاف نسختين ماضيتين الأولى موسم 2014 - 2015 بين النصر والأهلي " شباب الأهلي " والتي انتهت بفوز النصر بضربات الجزاء الترجيحية، فيما كانت النسخة الثانية في موسم 2018 - 2019 وجمعت بين الظفرة وشباب الأهلي وانتهت بفوز شباب الأهلي / 2 -0 .



ويُعّد استاد هزاع بن زايد تحفة معمارية وصرحاً رياضياً فخماً، بُني وفق أحدث التقنيات العالمية المتطورة، بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، ويتماشى مع النهضة العمرانية لدولة الإمارات.

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