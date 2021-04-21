سراج خورفكان مطلوب في «صقور الجديان»

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تعالت الأصوات المطالبة بضم مدافع خورفكان السوداني وليد سراج (29 عاماً) اللاعب «المقيم» إلى قائمة منتخب السودان، وذلك بعد تأهل الأخير إلى نهائيات أمم أفريقيا التي تقام بداية العام المقبل في الكاميرون.

وساهم تواجد اللاعب سراج في دوري الخليج العربي للموسم الثالث توالياً في صقل موهبة مدافع خورفكان الذي أعاره العين لاتحاد كلباء قبل موسمين لينتقل خلال الموسم الماضي إلى صفوف حتا، وترصده أعين إدارة شركة القدم بخورفكان والتي غيّرت مسار اللاعب والذي كان هدفاً لأكثر من نادٍ. ويلعب سراج ضمن تشكيلة المدرب البرازيلي كايو زاناردي الأساسية منذ انطلاقة الموسم الكروي الحالي، ولعب هذا الموسم 16 مباراة مع فريقه بواقع 1316 دقيقة.

وبعد المستوى المتطور الذي ظهر به سراج وتميزه في دوري المحترفين بجانب قوته وشراسته في الخط الخلفي إلى جانب تميزه في الألعاب الهوائية، وفي ظل احتياج «صقور الجديان» لدعم صفوفه الدفاعية، أجمع عدد من الخبراء والفنيين على ترشيح سراج لقيادة دفاع المنتخب السوداني خلال العرس الأفريقي.

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