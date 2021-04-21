«المحترفين» تُعلن مواعيد جولات دورينا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد الجولات الثلاث المتبقية على ختام دوري الخليج العربي «الجولات 24 و25 و26»، والتي ستقام بنظام اليوم الواحد في 3 و7 و11 مايو المقبل.

وحددت رابطة المحترفين إقامة الجولة 24 في 3 مايو المقبل، بحيث تنطلق 3 مباريات في التاسعة مساءً، و4 مباريات تقام 11 مساءً. وتقام الجولة 25 في 7 مايو المقبل، وتنطلق بثلثاث مباريات في التاسعة مساءً و4 مباريات 11 مساءً.

ويختتم الدوري 11 مايو المقبل، على أن يتم تحديد التوقيت الزمني لاحقاً للمباريات، وراعت رابطة المحترفين حسابات المنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا والصراع على الهبوط، من خلال إقامة هذه التوقيتات.

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