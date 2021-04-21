«ريمونتادا» آسيوية للوحدة في مرمى الريان

المصدر: دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي - محمد صادق

حصد فريق الوحدة فوزاً غالياً على فريق الريان القطري في ثالث جولات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، محققاً «ريمونتادا» وعودة عن الخسارة بعدما تقدم الريان بهدفين في مرمى الفريق العنابي، ليحوّل الأخير خسارته فوزاً بثلاثة أهداف مقترباً خطوة نحو الصدارة.

بدأ الريان بالتسجيل عن طريق شجاع خليل زادة في الدقيقة 13 وعبدالعزيز حاتم في الدقيقة 54، قبل أن ينتفض الوحدة ويسجل هدفه الأول في الدقيقة 66 عن طريق مانع عيضة، وخليل الحمادي في الدقيقة 85، قبل أن يقتنص فارس جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 90.وبهذا الفوز يمتلك الوحدة 4 نقاط من 3 مباريات، محتلاً المركز الثاني في المجموعة التي يتصدرها بيروزي الإيراني.

مواجهة الأمل

ويلتقي في الحادية عشرة من مساء اليوم، شباب الأهلي مع أجمك الأوزبكي، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، والهلال السعودي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، وتعتبر مواجهة «فرسان دبي» الليلة، مفصلية ومفترق طريق، ويجب الفوز بها للإبقاء على أمل التأهل للدور الثاني.

يحتل شباب الأهلي، المركز الأخير في المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة، من التعادل السلبي مع الاستقلال في الجولة الأولى، والخسارة بهدفين في الجولة الثانية من الهلال، والذي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف أمام الاستقلال، فيما يحتل أجمك المركز الثالث، بنقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن «فرسان دبي».

ويستعيد شباب الأهلي اليوم، جهود لاعبه الأوزبكي جلال الدين ماشاربيوف، بعد غيابه عن الجولتين السابقتين، للإيقاف مباراتين بعد طرده المباشر في آخر مشاركته مع فريقه السابق باختاكور الأوزبكي، في النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما لم يتحدد مدى إمكانية مشاركة حمدان الكمالي، والذي خرج مصاباً أمام الهلال السعودي.

التعويض

من جانبه، تمنى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن ينجح الفريق في التعويض اليوم، عن نتيجته في الجولتين الماضيتين، مشدداً على أن حظوظ فريقه لا تزال قائمة مع وجود أربع مباريات متبقية للفريق.

وفي المقابل، اعتبر ميرجلال قايسموف مدرب أجمك، أن فريقه لم يفقد الأمل، لأنه لا يزال أمامه المزيد من المباريات بداية من لقاء شباب الأهلي، وشدد على عمله على معالجة الأخطاء التي سقط فيها فريقه في مواجهته الأخيرة.

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