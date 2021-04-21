العين يستضيف الظفرة ودياً

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

يستضيف العين مساء اليوم، على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد، نظيره فريق الظفرة في مواجهة تجريبية ضمن استعدادات الفريقين لبقية مبارياتهما في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وينتظر أن تشهد المباراة مشاركة عدد من اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا كثيراً في استحقاقات المرحلة السابقة بقصد تجريبهم وتجهيزهم.

ويحتل العين المركز السادس في الترتيب العام لفرق الدوري برصيد (37 نقطة)، ويلتقي في مباراته المقبلة بالجولة 24 فريق اتحاد كلباء، في حين يقع الظفرة في المركز الحادي عشر برصيد (21 نقطة) ويواجه في مباراته المقبلة النصر.

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