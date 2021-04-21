الأبيض والنشامى ودياً 24 مايو

المصدر: دبي - العوضي النمر

يلاقي الأبيض نظيره الأردني 24 مايو المقبل في دبي، للاطمئنان في تجربة قوية قبل انطلاق منافسات استكمال التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

والتي ستقام بنظام التجمع في دبي، حيث سيلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند في 7 منه وإندونيسيا يوم 11 من الشهر ذاته، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات 15 يونيو. فيما يعود الأبيض للتجمع يوم 17 مايو المقبل.

من جهة اخرى، التقى يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بأعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الأولمبي وذلك في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد على هامش التجمع الداخلي للمنتخب ضمن برنامج الإعداد المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

ونقل السهلاوي تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة للجهازين الفني والإداري واللاعبين، مؤكداً حرص اتحاد الكرة على توفير عوامل النجاح للمنتخبات الوطنية.

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