الإمارات تعيد الحياة لـ«عربية» كرة الصالات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أثمرت الورشة التطويرية التي نظمتها الإمارات حول كرة قدم الصالات العربية، عن عودة الحياة للبطولات العربية بعد توقف امتد 12 عاماً، حيث قرر الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، إقامة النسخة الجديدة لكأس العرب في الفترة بين 20 و30 مايو المقبل في مصر بمشاركة 8 منتخبات هي الإمارات، السعودية، مصر، البحرين، العراق، المغرب، الكويت وموريتانيا.

وجاءت هذه العودة في أول قرار للاتحاد العربي بعد البرنامج الثقافي لتطوير اللعبة على المستوى العربي والذي نظمته اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات برئاسة عبد الملك جاني، وإشراف المونديالي خميس الشامسي المشرف على المنتخبات الوطنية العام الماضي بعد توقف النشاط في جميع أنحاء العالم جراء جائحة «كورونا».

حيث انتهزت الإمارات الفرصة في تنظيم ندوات ولقاءات عبر الدائرة التلفزيونية بين الخبراء والفنيين والمهتمين باللعبة من مختلف الدول العربية.

وعبّر عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية عن سعادته بالتجاوب المثمر للاتحاد العربي لكرة القدم، وخص في الإشادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لاهتمامه بالنتائج التي أفضت لها الورشة التطويرية التي بادرت في تنظيمها دولة الإمارات العام الماضي.

وقال إن الإمارات تسعد دائماً بلعب مثل هذا الدور الذي يقرّب بين الشعوب، لا سيما والرياضة تعتبر من أهم وسائل التقارب، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، حرصت بعد ظهور جائحة «كورونا» على القيام بشيء ملموس في ظل توقف النشاط الرياضي في كل العالم، وقررت تنظيم ورشة تطويرية على مدار أيام عدة بمشاركة نخبة من الخبراء في جميع المجالات المرتبطة باللعبة.

ووجدت هذه المبادرة اهتماماً إعلامياً مميزاً، وتمت المناشدات للدول العربية بضرورة عودة النشاط والبطولات على مستوى الوطن العربي الكبير، وبالفعل تفهم الاتحاد العربي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي، مقصد المبادرة الإماراتية وعمل على دفعها بعد ذلك حتى رأت النسخة الجديدة لكأس العرب النور.

إنجاز حقيقي

وأوضح عبد الملك جاني، أن تنظيم البطولة بهذه السرعة وبمشاركة 8 دول يعتبر في حد ذاته إنجازاً يستحق البناء عليه للمستقبل القريب، فرغم ظروف الجائحة التي أثرت على ناحية التسويق، إلا أن الإرادة كانت قوية على إقامة البطولة في هذا التوقيت، وهي خطوة إيجابية تحسب للاتحاد العربي وإلى دولة الإمارات وإلى البلد المستضيف مصر.

وقال جاني إن اختيار مصر لهذه العودة القوية للبطولات العربية، نبع من كونها الحضن الدافئ والصدر الرحب لكل العرب، وتوقع تنظيم نسخة مميزة في وجود نخبة المنتخبات. ووعد عبد الملك جاني باستمرار المبادرات غير المسبوقة من اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، لتطوير اللعبة على المستوى الخارجي، وقال إن المبادرة المقبلة ستكون عالمية.

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