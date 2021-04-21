خطة لتطوير قضاة الملاعب حتى 2024

المصدر: دبي - البيان

اطلعت لجنة الحكام الجديدة في اتحاد كرة القدم على خطة تطوير أداء قضاة الملاعب حتى 2024 والتي قامت اللجنة السابقة بإعدادها وتنفيذ بنودها، إذ أبدت اللجنة ارتياحها للجهود المبذولة في الارتقاء بالمنظومة التحكيمية، وأبدت بعض الملاحظات الطفيفة، والسعي إلى تطوير تلك الخطة وزيادة عدد السنوات بما يخدم التطلعات الرامية للنهوض بمنظومة التحكيم بشكل عام.

كما بدأت اللجنة إعداد دراسة لتقييم شامل لمنظومة التحكيم، سعياً للارتقاء بها ومزيد من خطوات تطوير أداء كوادرنا المحلية، وفق اهتمام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بالتحكيم ومنحه أولوية في خطط التطوير في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة مساء أول من أمس، في مقر الاتحاد في دبي برئاسة سالم علي الشامسي وحضور محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة والأعضاء حمد المزروعي، عبدالله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة وفاطمة العامري، وأكدت اللجنة ما سبق وتم الإعلان عنه أن المباريات المقبلة لن يديرها سوى الحكام المتميزين. واستمعت اللجنة إلى أفكار أعضائها للارتقاء بمهنة التحكيم في الفترة المقبلة.

خبرة

علم «البيان الرياضي» أن هناك مساعي للاستعانة ببعض الحكام المعتزلين حديثاً مثل عبدالله العاجل وعبدالله ناجي لدعم التحكيم في مشروع تقنية الفيديو بحكم خبرتهم الكبيرة في هذا المجال، وسيتم عرض الفكرة على مجلس الإدارة لاعتمادها.

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