سعيد حارب: زيادة عدد المشاركين تدل على مكانة «ناس»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية «ناس» أن جميع منافسات النسخة الحالية من الدورة سجلت نمواً في أعداد المشاركين في الرياضات المدرجة ضمن برنامج الدورة، ما يدل على مكانة الرياضة في دولة الإمارات وانتشار ثقافة ممارسة الرياضة بين مختلف شرائح المجتمع.

كما يدل على المكانة الكبيرة التي تحتلها دورة ند الشبا الرياضية «ناس» في صدارة الأحداث والفعاليات الرياضية السنوية التي يترقبها الجميع، كما يدل على ثقة الرياضيين القادمين من داخل وخارج الدولة لخوض منافسات الدورة في هذا الوقت تحديداً مع تطبيق إجراءات السلامة الاحترازية والبروتوكولات الدقيقة لكل رياضة.

سلامة المشاركين

وقال حارب: عملت اللجنة المنظمة على توزيع المنافسات على عدة أيام لكل رياضة من أجل ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن سلامة المشاركين هي هدفنا الأول، ولذلك فقد تم تنظيم تصفيات وأدوار تمهيدية في بطولة البادل تنس من أجل اختيار المشاركين في الأدوار النهائية لمختلف الفئات.

كما تم توزيع منافسات الدراجات الهوائية على ثلاثة أيام مما يتيح لجميع المسجلين من مختلف الأعمار والجنسيات حسب الفئات المعتمدة بما فيها فئة أصحاب الهمم التنافس ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص من أجل سلامة الجميع.

وأضاف: لقد حافظت البادل تنس والدراجات الهوائية والجري على استمرارية تواجدها في برنامج الدورة على امتداد النسخ الثماني من عمر الدورة، ويسرنا أن نشاهد الأثر الكبير الذي تركته الدورة على هذه الرياضات على مستوى زيادة أعداد ممارسي هذه الرياضات من مختلف فئات المجتمع ومن بينهم فئة أصحاب الهمم الذين قدمت الدورة لهم كل الدعم وفرصة المشاركة منذ نسختها الأولى.

وكذلك أثر الدورة في ارتفاع المستويات الفنية والتنافسية للمشاركين فيها من المواطنين والمقيمين والرياضيين الدوليين.

من جهة أخرى، واصل فريق «أنكل سعيد» تألقه ببلوغه المربع الذهبي للفئة البرونزية من بطولة البادل تنس بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام سنويًا في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمرّ منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع الرياضات.

وجاء وصول فريق «أنكل سعيد» الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعبد الرزاق أحمد إلى المربع الذهبي على حساب الثنائي لويس كوبو وسالفادور ميدينا بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و7 - 6 في مباراة قوية خاصة في المجموعة الثانية التي احتاج فيها الفريقان إلى اللجوء إلى نظام كسر التعادل وتمكن فريق «أنكل سعيد» من الوصول أولاً إلى 7 نقاط ليعلن فوزه بالمجموعة الثانية وينتزع تأهلاً مستحقاً إلى نصف النهائي، ولحساب الفئة نفسها «البرونزية رجال» حجزت 3 فرق أخرى تأهلها إلى المربع الذهبي.

حيث ضمن الثنائي حميد غانم الهاجري وفرحان هدّى بطاقة العبور إلى نصف النهائي بتغلبهما على خالد الكمالي وعبد الله القاسم بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 3، وتأهل الثنائي توماس بينارويا وحازم شيش على حساب عمر إبراهيم وراشد أهلي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7 - 5 و6 - 7 و6 - 1، وفي المباراة الرابعة ضمن الثنائي جوردي وايغناسيو باروسو تأهلهما على حساب علي أهلي وحمد أهلي بمجموعتين نظيفتين 6 - 3 و7 - 6.

مشاركة

أعرب لاعب البادل تنس حازم شيش عن سعادته بالمشاركة في النسخة الحالية من دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أن مستوى المنافسات بين جميع اللاعبين مرتفع للغاية، حيث يتطور من عام إلى آخر، ما يعني أن البطولة لمستوى عال، خاصة مع مشاركة هذه النخبة من اللاعبين.

وقال في تصريحات عقب تأهله إلى نصف النهائي، مع زميله توماس بينارويا إن طموح الوصول للأفضل في البطولة.

موضحاً أن تقسيم البطولة إلى فئات مختلفة يعني قوة المنافسة واختلاف المستويات بين اللاعبين ما يعطي روحاً إيجابية ودفعة كبيرة للمنافسة. وأكد أنه يتدرب بشكل مستمر طوال العام خلال الأسبوع، لكن مع اقتراب البطولة كان هناك تكثيف في أيام التدريب، من أجل الدخول في أجواء الحدث الأبرز.

تقام الليلة مباراة نصف نهائي الفئة البرونزية سيدات والتي تجمع كارينا لوزوفا وأليسا بلبيس مع حفصة ساني وخديجة ساني.

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