الجزيرة.. بطل الأرقام وعملاق الصدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

في الموسم الحالي، يواصل فريق الجزيرة تحطيم الأرقام وفرض السطوة على التألق، ليصبح بطلاً للأرقام في دوري الخليج العربي، ليس هذا فقط، بل والعملاق المتربع على صدارة المسابقة .

والأقرب لحصد اللقب في الموسم الحالي، الجزيرة فرض صدارته على دوري الخليج العربي الذي توقف مؤقتاً بنهاية الجولة 23، جامعاً 50 نقطة وضعته في المقدمة بجدارة بعد أن حقق خلال مشواره المنافسة حتى الآن العديد من النتائج الإيجابية وقدم مستويات متميزة، قادته إلى الصدارة ليكون المرشح الأول بحساب النقاط والمستوى الفني للتتويج بلقب البطولة قبل 3 جولات من النهاية مع منافسة قوية من «السماوي» الذي يحتل الترتيب الثاني بفارق نقطة واحدة، ما يشعل مباريات الفريقين المتبقية.

ونجح الجزيرة في الوصول إلى النقطة 50 بعد فوزه في 15 مباراة وتعادله في 5 وخسارته 3 مواجهات فقط، محرزاً في 23 مباراة 57 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري حتى الآن بقيادة علي مبخوت متصدر قائمة هدافي المنافسة بعدد 22 هدفاً، واستقبلت شباك فخر أبوظبي 25 هدفاً كثاني أفضل دفاع بعد بني ياس الذي استقبلت شباكه 21 هدفاً.

وعلى المستوى الجماعي تميز الجزيرة أيضاً بعدد من الأرقام مثل أفضليته على جميع أندية الدوري في دقة التمرير بنسبة 87.81%، كما أنه ثاني أكثر الأندية استحواذاً للكرة بنسبة 61%، ويتصدر لاعبوه قائمة الأكثر مراوغة للمنافسين بعدد 270 مرة متساوياً مع النصر، وأكثر الأندية محافظة على نظافة شباكه بعدد 9 مباريات ويتساوى معه في ذلك منافسه على اللقب بني ياس، وغيرها من الأرقام التي تعتبر مؤشراً إيجابياً لقوة الفريق الجماعية، وتميزه مردوده في الموسم الحالي.

والذي يسعى من خلاله إلى استرداد اللقب الذي كان قد احتفل بنيله في موسم 2015 - 2016 ليعمل على إعادته من جديد بعد 5 مواسم. ويرجح الكثيرون كفة فخر أبوظبي لنيل اللقب قياساً بمستواه في الفترة الماضية وسهولة المواجهات المتبقية له في الدوري أمام عجمان والعين وخورفكان، مقارنة بالمباريات المتبقية لمنافسه بني ياس، والذي سيلعب ضد شباب الأهلي، الظفرة، الوحدة.

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