الشارقة ينفرد بالصدارة الآسيوية بـرباعية في باختكور

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم ،تصوير-سالم خميس

احتفظ الشارقة بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا ووسع الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب منافسيه في المجموعة بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على باختاكور الأوزباكي 4-1 في ختام الجولة الثالثة في مباراة تألق فيها الفريق الشرقاوي وبسط سيطرته تماماً على مدار الشوطين.

تقدم الشارقة مبكراً في الدقيقة العاشرة، عن طريق خالد باوزير الذي تابع تسديدة زميله سالم صالح، الذي بدوره هو الآخر تابع كرة مرتدة من حارس المرمى الأوزبكي الذي فشل في الإمساك بتصويبة كايو لوكاس القوية من مخالفة أمام منطقة الجزاء.

ولم يتأخر رد باختاكور ليأتي سريعاً عن طريق المهاجم الصربي دراغان سيران، في الدقيقة 21 بعد أن استغل تعثر المدافع شاهين عبد الرحمن على خط المرمى، لينجح في وضع الكرة في الشباك معلناً هدف التعادل.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 26، تمكن سالم صالح من وضع الشارقة في المقدمة بعدما لعب له زميله كايو لوكاس تمريرة على طبق من ذهب وهو داخل منطقة الست ياردات ليضعها بكل سهولة داخل مرمى باختاكور مسجلاً أول أهدافه في دوري أبطال آسيا.

وواصل الشارقة في الشوط الثاني تفوقه على باختاكور الذي لم يشكل لاعبوه أي خطورة على مرمى الحارس عادل الحوسني.

واستمراراً لسيطرة الشارقة على مجريات اللعب نجح نجم المباراة كايو لوكاس في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58 بمجهود فردي رائع تخطى فيه خط الدفاع الأوزباكي وسدد بذكاء لحظة خروج الحارس في الزاوية اليسرى، وبعدها بخمس دقائق واصل كليو صناعة الأهداف بهجمة مباغتة نجح من خلالها البرازيلي المقيم لوان بيريرا في إضافة الهدف الرابع للشارقة بتسديدة أرضية اصطدمت بأحد مدافعي باختاكور وغيرت اتجاهها نحو مرمى الفريق الأوزبكي.

وبهذا الفوز عزز الشارقة صدارته للمجموعة رافعاً رصيده إلى النقطة السابعة، وتراجع باختاكور من المركز الثاني إلى الرابع بعدما بقي رصيده في نقطتين، وتقدم تراكتور الإيراني إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط والقوة الجوية ثالثاً بنقطتين مستفيداً من فارق الأهداف لمصلحته في مواجهة باختاكور.

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