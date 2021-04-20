الشارقة بطلاً لكأس الإمارات لشباب اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حافظ فريق شباب الشارقة على لقب بطولة كأس الامارات لشباب اليد للمرة الثالثة على التوالي، والثانية عشرة في تاريخ مشاركته بالبطولة.

جاء ذلك عقب فوزه الليلة على فريق شباب الأهلي بنتيجة 23/18 والشوط الأول شرقاوي 10/7، في المباراة النهائية للبطولة والتي شهدتها صالة نادي المدام.

وبهذا الفوز يكون الفريق قد حقق ثنائية الموسم بفوزه بكأس دوري هذه الفئة السنية التي مثلت باكورة بطولات شباب اليد للموسم 2020/2021.

التتويج

وعقب ختام المباراة، قام كل من نبيل عاشور، رئيس الاتحاد، بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ومحمد الحصان، عضو مجلس الإدارة، ومن اتحاد اليد داوود المليح وفيصل الطواش، ومن شباب الأهلي محمد شريف مشرف الألعاب الجماعية بالنادي بتتويج فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية وفريق شباب الأهلي الوصيف بالميداليات الفضية.

وتم تكريم حكام المباراة ياسر النقبي وعلي جعفر، وتقديم درع الاتحاد إلى رضوان الكتبي من إدارة نادي المدام لاستضافته للمباراة النهائية.

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