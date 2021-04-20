تعاون بين الإمارات وليتوانيا في السلة

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

وقّع اتحادا الإمارات وليتوانيا لكرة السلة، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة، وتبادل الخبرات، التي تصب في صالح المنتخبات، والمراحل السنية كافة.

جاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة رئيس وأعضاء اتحاد السلة في ليتوانيا إلى الدولة، وتم عقد اجتماع في مقر اتحاد السلة في دبي بحضور يوراتاه راموسكينا نائبة سفير ليتوانيا لدى الدولة.

وقال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للسلة: تربطنا علاقة قوية بسلة ليتوانيا، وكان منتخبها من المشاركين بالنسخة الأولى من بطولة دبي الدولية، ونتطلع من خلال الاتفاقية لتعزيز الشراكة، والاستفادة من خبرات السلة الليتوانية، خاصة على صعيد تطوير قطاع المراحل السنية، وقطاع الحكام والمنتخبات.

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