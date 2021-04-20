رودريغو.. تخصص صعود مع 5 أندية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

يواصل البرازيلي رودريغو سيلفا محترف العروبة «33 عاماً» رحلة الإبداع في ملاعب «الهواة»، وأسهم اللاعب وبالتخصص في إنجاز صعود «الأخضر» إلى دوري الأضواء والشهرة بعد مرور 30 عاماً، وسبق للاعب المساهمة في صعود 4 فرق أخرى إلى المحترفين هي، عجمان وحتا والشارقة «الشعب سابقاً»، وخورفكان بمسماه القديم «الخليج» ليكون صعود العروبة هو الخامس في مسيرته.

وكان دبا الحصن قريباً في الموسم الماضي من الصعود بقيادة رودريغو، لولا إلغاء الدوري بسبب جائحة «كورونا».

ولعب رودريغو 20 مباراة مع العروبة في الموسم الحالي، وأحرز له 7 أهداف حاسمة ساعدته في تحقيق الإنجاز، وكانت فرحته مضاعفة عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الذيد والتتويج بدرع «الأولى» والذي رسم له تاريخاً جديداً في مسيرته الكروية في الدولة.

وكان رودريغو خاض تجربة ناجحة مع خورفكان قبل موسمين توجها بقيادة «نسور الخور» لدوري المحترفين بعد 10 أعوام قضاها الفريق في دوري «الهواة»، كما نال لقب أفضل لاعب أجنبي بدوري الدرجة الأولى في الموسم نفسه.

وأكد رودريغو سعادته بالوجود في الإمارات، متمنياً أن يظل لأطول فترة ممكنة بالدولة حتى بعد اعتزاله، موجهاً الشكر لإدارة نادي العروبة وللجهاز الفني بعد أن وضعوا ثقتهم فيه خلال الموسم الحالي.

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