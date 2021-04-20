تتويج العروبة بدرع الدرجة الأولى في ملعب البطائح

المصدر: (دبي - البيان)

تدرس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة سيناريوهات عدة لتتويج العروبة بطل الدرجة الأولى، ووصيفه الإمارات، الصاعدين إلى دوري «المحترفين»؛ إذ سيتم تتويج فريق العروبة السبت المقبل في ملعب نادي البطائح في ختام لقاء الفريقين، ولم يبدِ العروبة أي رغبة في نقل المباراة إلى ملعبه.

فيما خاطب الإمارات منافسه مصفوت للموافقة على إقامة مباراة الفريقين المقبلة بملعب «الصقور» بدلاً من مصفوت على أن تقام يوم الجمعة بدلاً من السبت، ويدرس مصفوت الموقف وخاصة أن مباراته المؤجلة مع دبا الفجيرة ستقام اليوم.

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