الهلال يفوز على شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خسر شباب الأهلي أمام الهلال السعودي بهدفين نظيفين سجلهما غوميز وكاريلو في الدقيقتين 14 و28 من عمر مباراتهما اليوم، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والمقامة في ضيافة الهلال.

وشهدت الجولة الثانية للمجموعة نفسها، فوز استقلال دوشنبه من طاجيكستان على اجمك الأوزبكي 3-2، على ملعب استاد الملك فهد الدولي، ليتصدر الهلال المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه في المركز الثاني، فيما توقف رصيد شباب الأهلي واجمك عند نقطة واحدة لكل منهما.

مال أداء شباب الأهلي والهلال إلى الهدوء والحذر الدفاعي في الدقائق الأولى، ثم ارتفع الرتم تدريجياً، ولعب محمد البريك كرة عرضية سريعة أرضية، وحولها غوميز في شباك "فرسان دبي" في الدقيقة 14، معلناً عن هدف أول هلالي.

وحاول شباب الأهلي العودة للقاء، وسدد ايغور جيسوس كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 23، وعاد البريك، ولعب عرضية إلى كاريلو، والذي هيأ الكرة لنفسه بدون أي رقابة، وسددها قوية مسجلاً الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 28.

وكاد الهلال أن يحرز هدف ثالث، عندما خطف الكرة من خطأ لحارس شباب الأهلي ماجد ناصر في الدقيقة 36، وأنقذ دفاع شباب الأهلي الموقف، ورد "فرسان دبي" بكرة مشابهة في الدقيقة 38، عندما خطف جيسوس الكرة من دفاع الهلال، ومررها إلى كارلوس ادواردو، إلا أن حارس الهلال المعيوف، خرج في التوقيت المناسب.

وظلت هجمات الهلال الأكثر خطورة على مرمى شباب الأهلي، وتألق الحارس ماجد ناصر، في التصدي لأكثر من فرصة حقيقة للتسجيل، فيما نظم "فرسان دبي" عدداً من الهجمات السريعة، وأبعد مدافعي الهلال الكرة مرتين من على خط مرماهم في الوقت بدل الضائع، ليحصد الهلال النقاط الثلاثة للمباراة.

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