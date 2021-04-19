خليفة راشد شاهد على ثنائية «الأخضر» في رمضان

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يقف خليفة راشد الملاحي، مشرف الفريق الأول للكرة بنادي العروبة، شاهداً ومشاركاً في ثنائية صعود فريقه لدوري المحترفين، حيث كان لاعباً ضمن قائمة فريق كرة القدم الأول الذي حقق إنجاز الصعود الأول للعروبة موسم 91 - 92 عندما تمكن العروبة من تحقيق الفوز في المباراة الفاصلة على الرمس بهدف وحيد أحرزه عبيد الشامسي، ما كفل لـ «الأخضر» التتويج بالدرع الأولى في تاريخه.

وأكد خليفة راشد أن المباراة أقيمت في دبي وأدارها الحكم العالمي علي بوجسيم، وكان يشرف على تدريب العروبة المدرب الجزائري عبد الوهاب مراد والأمر المشترك في رحلة الصعود في موسمي 1991 - 1992، و2020 - 2021 أنه تحقق في شهر رمضان، وهو مؤشر إيجابي يتفاءل به الجميع.

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