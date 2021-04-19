سعود بن صقر يشكل مجلس إدارة نادي رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي برئاسة الدكتور عبدالرحيم عبد اللطيف الشاهين، ويضم في عضويته كلاً من عدنان عتيق الشحي وسعيد علي الكاس وإبراهيم خميس المطوع وعبدالله علي العبار ومحمد علي حمادي وحسن علي المرزوقي وشيخة محمد الخاطري ولطيفة سالم المسافري.

ويقوم مجلس الإدارة بالاختيار من بين أعضائه، من يشغل المناصب الإدارية والفنية على أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بناء على طلب الرئيس الأعلى للنادي أو رئيس مجلس الإدارة كلما رأى ذلك مناسباً، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس الأعلى للنادي أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال، فيما يتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة النادي ونشاطاته ويتولى الرئيس الأعلى المصادقة على ميزانية النادي السنوية، كما يرفع المجلس عبر الرئيس الأعلى تقاريره إلى صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه، ونص القرار على استمرار المجلس لمدة سنتين من تاريخه.

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