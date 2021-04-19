لجنة الحكام ترسم خريطة طريق جديدة لقضاة الملاعب

المصدر: دبي- العوضي النمر

تناقش لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماعها الأول، مساء اليوم، بمقر الاتحاد في دبي، وضع خريطة طريق جديدة لقضاة الملاعب خلال الفترة المقبلة، وسيتم الاستماع إلى أفكار الأعضاء، للارتقاء بالتحكيم بجانب إجراء تقييم شامل للمنظومة، سعياً للارتقاء بها مع بحث خطوات تطوير أداء كوادرنا المحلية، وفق اهتمام الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة بالتحكيم، ومنحه أولوية في خطط تطوير عمل الاتحاد.

ويترأس اللجنة في تشكيلها الجديد سالم الشامسي عضو مجلس الإدارة «رئيساً»، ومحمد عمر «نائباً»، والأعضاء حمد المزروعي، عبد الله كرم، يعقوب الحمادي، حمد بن حنيفة، وفاطمة العامري، وإبراهيم لعماش «مستشاراً».

وسيتم خلال الاجتماع الأول طرح فكرة تشكيل لجان فرعية لإدارة العمل سواء في حكام الدرجة الأولى أو الرديف، والمراحل السنية، بجانب تشكيل فريق عمل لدراسة فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي، وأكد مصدر مسؤول في لجنة الحكام أن تلك الفكرة لا تقلل من مكانة كوادرنا، ولكنها تبقى «قيد الدراسة»، وسوف يتم الاستعانة بخبراء من «فيفا»، للتأكد أن مسار التطوير في الطريق الصحيح، وسوف يخضع أداء «قضاة الملاعب» للتقييم بعد نهاية الموسم.

ويعد التعاون مع رابطة المحترفين من الأمور المطروحة في الاجتماع، حيث تم خلال الأيام الماضية إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الرابطة عبد الله الجنيبي، للاتفاق على خطوات التنسيق بين الطرفين، بما يخدم تطور المسابقات المحلية، كما ستطرح فكرة إمكانية عودة بعض الحكام المعتزلين قريباً، للعمل في تقنية الفيديو «VAR»، للاستفادة من خبرتهم الكبيرة.

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