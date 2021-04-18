العنبري: الشارقة خرج بنقطة مهمة أمام فريق منظم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أثنى عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة على المستوى والروح، التي يؤدي بها فريقه مبارياته في مجموعته الثانية في دوري أبطال آسيا، وأوضح أن فريقه دخل مباراة تراكتور الإيراني بطموح الفوز والوصول للنقطة السادسة، لا سيما بعد تعادل القوة الجوية وباختاكور، ولكن لم يتحقق ذلك، وحصل الفريق على نقطة التعادل، مشيراً إلى حصد الفريق نقطة مهمة أمام منافس منظم وقوي مثل تراكتور، وهي نتيجة جيدة، ونركز على استمرار الفريق بهذه الروح نفسها في المباريات المقبلة، وقال: «الحظوظ متوفرة لجميع الفرق حتى الآن».

جاء ذلك في تعليق على نتيجة التعادل السلبي مع تراكتور، وهي النتيجة التي أبقت الشارقة في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه تراكتور وباختاكور الأوزبكي برصيد نقطتين لكل منهما، ثم القوة الجوية العراقي بنقطة وحيدة.

أفضل لاعب

من ناحية أخرى تم اختيار لاعب الشارقة كايو لوكاس أفضل لاعب في المباراة، وأعرب كايو عن سعادته بتقديم مستوى جيد، وأشار إلى أن أكثر ما يشغله ويهتم فيه هو تحقيق الفريق للنتائج الجيدة، وأكد أنه مع زملائه حرصوا على تنفيذ تعليمات المدرب العنبري بدقة، ورغم صعوبة المباراة وقوة المنافس، كان الشارقة قريباً من الفوز.

مواجهة صعبة

واعتبر خالد الظنحاني، لاعب الشارقة، أن فريقه قدم مستوى كبيراً خلال مواجهة تراكتور، وقال في تصريحات تلفزيونية، إن جميع لاعبي فريقه اجتهدوا أثناء المباراة، وقال: «علينا الاجتهاد أكثر في المباريات المقبلة، ونأمل بتقديم الأفضل».

وأشار إلى أن مواجهة باختاكور في المباراة المقبلة صعبة، كون الفريق الأوزبكي قوياً وقال: «سندخل المواجهات المتبقية بتركيز أعلى، ونأمل بتحقيق أهدافنا».

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