علامات استفهام حول هجوم الوحدة في «أبطال آسيا»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أرجع الهولندي تين كات مدرب الوحدة، أسباب تعثر «العنابي» وفقدانه نقطتين ثمينتين أمام غوا الهندي، إلى إهدار الفرص السهلة الكثيرة التي لاحت للفريق، ولم يتمكن من استغلالها وترجمتها إلى أهداف، إضافة إلى تألق حارس مرمى المنافس، وسقط الوحدة، أول من أمس، في فخ التعادل أمام غوا الهندي أضعف فريق المجموعة الخامسة في الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال آسيا لكرة القدم.

وأصبح مطالباً بالتعويض والفوز على الريان القطري في الجولة الثالثة المقررة غداً، في ظل علامات استفهام حول أداء الوحدة منذ انطلاقة المباريات التي تقام بنظام التجمع، خصوصاً في الجانب الهجومي وسط عجز تام للفريق عن هز شباك المنافسين، إذ فشل الوحدة عن التسجيل للمباراة الثانية على التوالي.

ووضحت الرعونة في أحيان كثيرة في إنهاء هجمات خطيرة وعدم استغلال فرص محققة للتسجيل بشكل غريب.

وقال تين كات في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أضعنا الكثير من الفرص السهلة، وكان يتوجب علينا الفوز، فقد حصلنا على 3 أو 4 فرص في الشوط الأول لم نترجمها إلى أهداف.

وأضاف: في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة بالكامل حتى الثواني الأخيرة، ولو استثمرنا 50 % من الفرص المتاحة لكانت النتيجة غير ذلك، إلى جانب أن الفريق الهندي لديه حارس جيد للغاية نجح في الزود عن مرماه ببسالة.

وأشار مدرب الوحدة إلى أن الفريق تأثر بالرطوبة وفقدان اللاعبين للكثير من السوائل بسبب الصيام، متمنياً أن يقف الحظ بجانب الفريق في المباريات المقبلة.

وشدد على أن الوحدة لا يزال في قلب المنافسة في ظل تبقي 4 مباريات، لافتاً إلى أنه سيتحدث للاعبين من أجل تطوير المستوى والظهور بصورة أفضل في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الفريق.

سوبر مان

من جهته وصف خوان فيراندو مدرب غوا حارس مرمى فريقه، ديراج سينغ، بأنه «سوبر مان» بسبب تألقه اللافت للنظر أمام الوحدة ونجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه بعد أن تصدى لـ 6 فرص محققة للتسجيل.

واختير الحارس ديراج سينغ كأفضل لاعب في المباراة، وكان الاتحاد الآسيوي اختاره ضمن قائمة أفضل 11 لاعباً عقب نهاية الجولة الأولى عقب تألقه كذلك في مباراة غوا والريان.

وقال فيراندو: ديراج سينغ أفضل حارس مرمى في الجولة الثانية، وكانت تصدياته لمهاجمي الوحدة جيدة، هو حارس صغير السن ويعمل بشكل رائع، وكان نجماً فوق العادة.

وأضاف: الفريقان حصلا على فرص للتسجيل، ولكن الحارس كان بمثابة سوبر مان وأنقذنا من أهداف محققة، وأعتقد أن أمامنا فرصة جيدة، حيث نسعى لنتيجة إيجابية أمام بيرسيبوليس في المباراة القادمة، خصوصاً وأنه لا يمكن اللعب في دوري أبطال آسيا كل عام.

ترتيب

ويتصدر بيرسيبوليس الإيراني المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بعد فوزه على الريان القطري في الجولة الثانية، ويحتل غوا المركز الثاني بنقطتين، فيما يأتي الوحدة ثالثاً بنقطة واحدة وبفارق الأهداف عن الريان الذي يتذيل الترتيب.

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