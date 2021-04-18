محمد بن ثعلوب يهنئ العروبة والإمارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أرسل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار برقيتي تهنئة لناديي العروبة بالفجيرة والإمارات في رأس الخيمة بمناسبة تأهلهما إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، للموسم المقبل 2021 - 2022، بعدما أحرز فريق العروبة بمنطقة مربح بالفجيرة درع ولقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2020- 2021، ليبلغ دوري الأضواء بكل جدارة للمرة الثانية في تاريخه، مثمناً جهود قيادة وإدارة فريق العروبة بالفجيرة.وثمّن الدرعي عودة فريق الإمارات الخيماوي لمكانه الطبيعي للمرة الرابعة لدوري «المحترفين»، بعدما سبق للفريق التأهل، في ثلاث مناسبات سابقة. مؤكداً أن جهود إدارتي العروبة والإمارات كانت بحجم التحدي.

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