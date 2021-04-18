علي بن عباد: العروبة صعد ليبقى مع الكبار

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

أهدى علي مبارك بن عباد رئيس نادي العروبة إنجاز الصعود إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي العهد والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالإمارة.

وأكد بن عباد بأن إدارة النادي بدأت وبعد انتهاء مباراة الذيد مباشرة أولى خطوات الصعود لدوري الخليج، وتم عقد اجتماع ضم عدد 5 من أعضاء مجلس إدارة النادي وتمت مناقشة متطلبات اتحاد الكرة ورابطة دوري الخليج العربي، وذلك من أجل تقديمها للجهات الرسمية بالإمارة، حتى نكون في كامل الاستعداد للمرحلة المقبلة، والتي تعتبر في غاية الأهمية، وأشار رئيس نادي العروبة إلى أنه تم تجهيز هذا الملف في ثلاث مرات سابقة لكن الفريق لم يحالفه الحظ في الصعود إلى دوري المحترفين إلا في هذه النسخة.

كما وجه الشكر للاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري على ما بذلوه من جهد، مشيراً إلى أن العروبة صعد لكي يبقى في دوري الأضواء والشهرة وبعزيمة اللاعبين سيحقق الفريق الأمل المنشود.

بدوره، أوضح خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، أن الفوز بدرع دوري الدرجة الأولى لم يأت من فراغ بل جاء بعد عمل طويل ومجهود وعرق قدمه اللاعبون على أرضية الملعب إلى جانب الخطط الفنية التي وضعها الجهاز الفني للفريق وتفوقه في إدارة المباريات، ورفض الملاحي أي حديث بشأن استمرارية الجهاز الفني من عدمه، مشيراً إلى أن الموسم لم ينته بعد وتبقت لنا مباراة نعتبرها مهمة ونسعى إلى التفوق على البطائح والوصول إلى النقطة 46.

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