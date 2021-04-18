دوري الهواة يزفّ «العروبة» و«الإمارات» إلى أضواء المحترفين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

زف دوري الهواة فريقي العروبة والإمارات إلى دوري الخليج العربي، وعمت الأفراح معقل الناديين العروبة بالفجيرة والإمارات في رأس الخيمة، عقب تأهلهما إلى دوري الخليج العربي الموسم المقبل، بعد فوز الأول على الذيد بثلاثية نظيفة، وتمكن الصقور من إيداع نصف درزن في مرمى مسافي، ليترافقا معاً إلى دوري الأضواء والشهرة، وتسعد جماهيرهما من خلف الشاشات بهذا الإنجاز التاريخي الذي يحققه الأخضر العرباوي بعد مرور 30 عاماً على آخر موسم يتأهل فيه إلى ما يسمى دوري الدرجة الأولى حينها، وذلك موسم 91 - 92، في حين، حلق «الصقور» للمرة الرابعة في سماء «المحترفين»، بعدما سبق للفريق التأهل في ثلاث مناسبات سابقة مواسم 2009 - 2010، 2011 - 2012، و2013 - 2014.

حزن البطائح

الفرحة التي انتابت عشاق الفريقين كانت كبيرة ولم تسع جماهير الناديين الصاعدين، وفي المقابل، خيمت الأحزان على فريق البطائح والذي يعتبر بطلاً غير«مؤهل» بعد أن كافح الوافد الجديد حتى الجولة الأخيرة وحقق الفوز على العربي بهدف ليصل بنقاطه إلى 37 نقطة لكن مواجهات البطائح المباشرة مع فريق الإمارات المتفوق ذهاباً والمتعادل إياباً، رجحت كفة الإمارات ليعاود فريق البطائح الكرة من جديد خلال الموسم الكروي المقبل والذي سيكون على درجة كبيرة من الندية والإثارة.

عثرة البداية

بدأت مسيرة الصعود للأضواء بالنسبة لفريق العروبة متعثرة، بعد فقدانه سبع نقاط كاملة في الثلاث مباريات الأولى عقب هزيمته أمام جاره دبا الفجيرة بثنائية في افتتاحية المسابقة والتعادل مع العربي والحمرية على التوالي، ليستفيق لاعبو الفريق في شباك الإمارات بعد تحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-2، لكن دبا الحصن أعاد الفريق من جديد إلى مربع الأحزان بعد أن ألحق الهزيمة الثانية، لتلقي هذه الهزيمة بظلالها على أروقة الفريق الذي يشرف على تدريبه التونسي فتحي العبيدي، والذي سرعان ما استعاد وفريقه البريق المفقود ليحققوا 5 انتصارات متتالية أمام التعاون ومسافي ومصفوت والذيد والبطائح حتى الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب، وخلال الإياب تعثر الفريق بالتعادل أمام دبا الفجيرة والإمارات بنتيجة التعادل بهدف، إلى جانب تحقيق الفوز على العربي والحمرية ودبا الحصن والتعاون ومسافي ومصفوت والذيد وتبقت له مباراة أمام البطائح 24 الجاري لن تثني فرسان مربح عن نيل درع الدوري للمرة الأولى بعد مرور 30 عاماً.

من جهته، خاض فريق الإمارات 19 مباراة حقق الفوز في 11 منها على كل من: الذيد ودبا الفجيرة والحمرية ومسافي ودبا الحصن ذهاباً وإياباً خلال المباريات العشر كما تفوق على البطائح ذهاباً، وتعادل الصقور 7 مرات أمام العربي والتعاون ذهاباً وإياباً وكذلك مع العروبة والبطائح والحمرية، وخسر الإمارات في مباراة واحدة أمام العروبة ضمن الجولة الخامسة من عمر المسابقة ليحصل على 40 نقطة.

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