الشمسي: نتطلع إلى موازنة تحقق الطموحات

المصدر: رأس الخيمة – البيان الرياضي

وجّه محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، لدعم سموهما المستمر والدائم لأندية الإمارة كافة ونادي الإمارات على وجه الخصوص، وأوضح الشمسي، أن موازنة ناديه الحالية لا تعطيه قوة المنافسة أو حتى الحضور في منتصف جدول الترتيب في الموسم الكروي المقبل، مشيراً إلى أن طموحاتهم المقبلة يجب أن تتجاوز مرحلة صعود الفريق والتفكير في البقاء وليس كما يحدث سابقاً بالعودة مجدداً إلى دوري الهواة، لافتاً إلى أن موضوع الموازنات التي يتم رصدها تعد حجر الزاوية في هذا الشأن.

مواجهة وأشار الشمسي إلى أن كل أدوات النجاح تحتاج إلى أموال بدءاً من موضوع التعاقدات مع المحترفين الأجانب أو المقيمين أو حتى اللاعبين المواطنين ولذلك لا بد من رصد ميزانية جيدة لمواجهة الصرف في دوري الخليج العربي.

ولفت الشمسي إلى أن الإمارات كان يستحق التأهل منذ الموسم الماضي الذي توقف بسبب إلغاء النشاط الكروي لنعاود الكرة من جديد في الموسم الحالي بدوري الهواة والذي يعد الأصعب في ظل المنافسة المستمرة على خطف بطاقتي الصعود للأضواء وتمسك 6 أندية بفرص التأهل، وقال: أعتقد بأن الموسم الماضي كان أسهل من الحالي وذلك لاعتبارات كثيرة ومنها التجهيزات المبكرة للموسم إلى جانب إقامة المعسكرات قبيل تفشي جائحة كورونا، ونأمل أن نكون عنصراً حاضراً بشكل كبير في دوري المحترفين.

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