سعود سعيد: التأهل تحقق بجهد وعرق اللاعبين

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

بارك الكابتن سعيد سعود لاعب العروبة التأهل لجماهير وإدارة النادي، مشيراً إلى أن إنجاز الصعود تحقق بمجهود وإصرار اللاعبين، موضحاً أنه بدأ مسيرته الكروية من نادي العروبة مروراً بالوصل والنصر، كما أسهم في صعود عجمان إلى دوري المحترفين وها هو يعود هذا الموسم لبيته الأول ويتمكن من قيادة الفريق للتأهل لدوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخه في عصر الاحتراف.بدوره، أكد مدرب العروبة البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، أن فريقه مر بمحطات ومباريات صعبة طوال الموسم، لافتاً إلى أن شخصية الفريق ظلت موجودة في كل المباريات وفي أكثر من 4 مباريات يتأخر الفريق ولكن سرعان ما يعود لتغيير النتيجة، منوهاً إلى أن صعود الفريق للأضواء يعتبر أكبر إنجاز للنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز