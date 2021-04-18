شباب الأهلي والهلال السعودي طموحات النقطة الرابعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي في الحادية عشرة من مساء اليوم باستاد فيصل بن فهد، في الرياض، فريقا شباب الأهلي والهلال السعودي ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بطموحات الفوز والوصول إلى النقطة الرابعة حيث حصل كل فريق على نقطة واحدة في الجولة الأولى التي شهدت تعادل شباب الأهلي مع استقلال دوشنبه سلبياً، والهلال واجمك 2 - 2.

وتشهد المجموعة اليوم مواجهة اجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه الطاجيكستاني في التوقيت نفسه باستاد الملك فهد الدولي.

ويسعى شباب الأهلي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال تبقيه على المسار الصحيح نحو تحقيق هدفه بالوصول إلى دور الـ 16 للبطولة، وهو ما أشار إليه مهدي علي مدرب شباب الأهلي وقال: طموحنا التأهل إلى الأدوار الإقصائية،ويجب أن نركز على أنفسنا، ووضعنا برنامجاً خاصاً بشأن اللعب خلال شهر رمضان، والفوز في أي مباراة جيد، لأنه يرفع معنويات الفريق، ولكن يجب أن نبقى حذرين وفيما يتواصل غياب كارتابيا وجلال الدين ماشاربيوف عن شباب الأهلي فإن البرازيلي المقيم إيغور جيسوس، والذي تم قيده كلاعب أجنبي في قائمة الفريق الآسيوية، يعد أحد الأسلحة المهمة في هجوم الفريق، ويملك ايغور 12 هدفاً، في دوري الخليج العربي، كما أن البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب شباب الأهلي جاهز لمواجهة أصدقائه القدامى في الهلال.

وفي المقابل يعتمد الهلال على المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والذي سبق له أن أحرز جائزتي أفضل لاعب وهداف نسخة العام 2019، وسجل 27 هدفاً في الدوري السعودي الموسم الماضي، و18 هدفاً هذا العام يتصدر بها ترتيب الهدافين.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي والهلال سبق لهما اللعب في مجموعة واحدة بدوري الأبطال في النسخة الماضية قبل أن يتم إلغاء نتائج الهلال، بعد اعتباره منسحباً في مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام شباب الأهلي، بسبب تعرض الكثير من لاعبيه للإصابة بفيروس «كورونا».

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