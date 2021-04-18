الشارقة يحتفظ بالصدارة رغم التعادل مع تراكتور

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

احتفظ الشارقة بصدارة المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا رغم تعادله بدون أهداف مع تراكتور الإيراني في ختام الجولة الثانية في المباراة التي أقيمت باستاد الشارقة، حيث رفع الشارقة رصيده إلى 4 نقاط، يليه كل من تراكتور وباختاكور الأوزبكي برصيد نقطتين لكل منهما ثم القوة الجوية العراقي بنقطة وحيدة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متكافئ وفرص متساوية، أول فرصة حقيقية في المباراة لصالح تراكتور من تسديدة بيمان بابي من خارج الصندوق بعد مرور 24 دقيقة مرت على يسار علي الحوسني، ورد عليها الشارقة سريعاً في الدقيقة 26 بهجمة قادها كايو لوكاس الذي مرر داخل الصندوق لخالد باوزير، لكن الأخير تأخر في التعامل معها داخل الست ياردات.

فرصة ثانية لاحت للشارقة لتسجيل هدف السبق بهجمة قادها كايو لوكاس في الدقيقة 40 ولكنه لم يجد المساندة فسدد في جسم الحارس محمد أخباري.

وواصل لاعبو الشارقة هجماتهم على مرمى تراكتور في الربع ساعة الأولى للشوط الثاني إلا أن غياب اللمسة الأخيرة والتركيز تسببا في ضياع أكثر من هجمة خطيرة.

وبالمقابل أنقذ حارس الشارقة عادل الحوسني مرماه من هدف محقق لفريق تراكتور في الدقيقة 57 بعدما تصدى بنجاح إلى تسديدة مهدي تكاري فحولها إلى ركلة ركنية لصالح تراكتور، واستمرت اللعب بلا فاعلية هجومية بعد ذلك حتى انتهت المباراة كما بدأت بلا أهداف.

ويخوض الشارقة مباراته الثالثة مساء الثلاثاء المقبل أمام باختاكور الأوزبكي وتسبقها في نفس اليوم مباراة القوة الجوية وتراكتور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز