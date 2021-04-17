مهدي علي: أتمنى التوفيق بالتسجيل في مرمى الهلال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، على صعوبة لقاء الهلال السعودي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الحادية عشر من مساء غداً الأحد، في الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا، بعد تعادل الفرق الأربعة في الجولة الأولى.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المؤكد أن المواجهة ستكون مختلفة، لأن لكل مباراة ظروفها، والهلال فريق مختلف عن الاستقلال في طريقة اللعب، ويملك لاعبين دوليين جيدين، وغياب كارتابيا وماشاربيوف مؤثر، لكن ثقتنا كبيرة في اللاعبين البدلاء لتعويض غيابهما".

وأضاف: "ليس لدينا مشكلة في تسجيل الأهداف، ووصلنا لمرمى المنافسين كثيراً في الدوري الإماراتي، وصناعة العديد من الفرص، يعني أنك قادر على التسجيل، وفي المباراة السابقة أمام استقلال دوشنبه، لم يحالفنا التوفيق في هز الشباك رغم وفرة الفرص، وأتمنى أن نوفق في التسجيل في لقاء الغد".

وعن تأثر الهلال بغياباته الكثيرة، قال مهدي: "الهلال يظل هو الهلال مهما كان حجم الغيابات، وهو كبير بتاريخه وشخصيته مهما حدث، وخلال النسخة السابقة فقد الهلال عدد من اللاعبين لكنه تقدم في البطولة، ويبقى الهلال فريق قوي لا يتأُثر كثيراً بالغيابات، بغض النظر عن ظروف المنافس يجب أن تكون جاهزاً".

ومن جانبه، قال حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي: "نحن متحمسون لخوض المباراة، وتمنينا أن نكون في ظروف أفضل قبل مواجهة الهلال، وهو فريق كبير، وكل لاعب يتمنى التواجد في هذا الديربي الخليجي، ونحن مستعدون لخوض هذه المباريات الكبيرة التي تحتاج لتركيز أكبر، وقادرون على الخروج بنتيجة ايجابية، ونملك الخبرة الكافية وهدفنا التأهل".

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