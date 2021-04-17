العروبة بطلاً لدوري الهواة والإمارات يحسم بطاقة الصعود الثانية

المصدر: الذيد - محمد فضل، تصوير: زيشان أحمد

حسم فريقا العروبة والإمارات بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي قبل أسبوع على إسدال الستار على مباريات دوري الدرجة الأولى.

وجاء تأهل العروبة عن جدارة واستحقاق بعد فوزه المثير على مضيفه الذيد بنتيجة 3-0، جاءت عن طريق العماني سعيد عبيد هدفين، وهدف للنيجيري فيكتور نوانيري، في الدقائق 31، 69، 90+1.

ولعب الذيد منذ الدقيقة 57 بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع عبد الله الأحمدي، ليصل العروبة برصيده إلى 43 نقطة، متوِّجاً جهوده طوال الموسم بنيله لقب درع مسابقة دوري الهواة الذي حصل عليه بعد مرور 29 عاماً على آخر صعود للفريق العرباوي لدوري الأضواء والشهرة.

ويعتبر هذا الصعود الأول لفريق العروبة لدوري الخليج العربي، وسيتم تتويج العروبة رسمياً بدرع المسابقة خلال مباراة البطائح يوم 24 الجاري في ختام مواجهات الدوري وذلك بملعب البطائح.

وعقب إطلاق حكم المباراة علي الزرعوني صافرته معلناً فوز العروبة، عمَّت الفرحة إرجاء ملعب الذيد، وحمل اللاعبون مدربهم التونسي فتحي العبيدي على الأعناق، ليطوفوا به حول الملعب، في مشهد طال انتظاره من قبل جماهير الفريق العرباوي.

وفي رأس الخيمة، عاد الإمارات من بعيد، وتمكَّن من حسم بطاقة الصعود الثانية بعد فوزه الصريح على مسافي بسداسية بيضاء، جاءت عن طريق البرازيليين ليثيري نيفيز (هاتريك)، وهدفين لمواطنه ديجو داسيلفا، وهدف لخليل الدرمكي في الدقائق 9، 25، 48، 50، 75، 90+1، ليصل الصقور برصيده إلى 40 نقطة، متفوقاً على البطائح صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط.

وحتى لو قدِّر للبطائح الفوز في الجولة الأخيرة مع خسارة الإمارات أمام مصفوت، فإن المواجهات المباشرة ترجّح كفة الإمارات الفائز على البطائح ذهاباً والمتعادل معه إياباً.

وكان البطائح قد حقق فوزاً شرفياً على مضيفه العربي بهدف وحيد، جاء عن طريق البرازيلي واندرسون من ركلة جزاء في الدقيقة (5)، وفي بقية المباريات فاز دبا الحصن على التعاون 3-0، والحمرية على مصفوت بنتيجة 2-1 .

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