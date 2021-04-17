مهدي علي: «الفرسان» افتقدوا الحلول الفردية أمام الطاجيك

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي لكرة القدم، أن استقلال دوشنبه الطاجيكي لعب بطريقة دفاعية جيدة مساء أول من أمس، ما منع وصول «فرسان دبي» للشباك، وقال :افتقد فريقنا الحلول الفردية لتنتهي مباراة الفريقين بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي، وقال: خططنا للخروج بنتيجة إيجابية، لكن المنافس لعب بطريقة دفاعية قوية، خاصة في الشوط الأول، وهو ما دفعنا إلى إجراء تعديلات في الشوط الثاني لزيادة القوة الهجومية، وفرضنا سيطرتنا، وحصلنا على عدة فرص لم تترجم إلى أهداف.

وأضاف: غياب لاعبين مهمين وأساسيين مثل كارتابيا وجلال الدين ماشاربيوف، أثر على قوة شباب الأهلي، وكنا نحتاجهما أمام استقلال دوشنبه، وفي مباريات معينة تحتاج إلى الحلول الفردية، خاصة إذا ما اعتمد الفريق المنافس على الدفاع كما حدث، وعلينا أن نفكر في المباريات المقبلة، والعمل من أجل تحقيق هدفنا.

وكان الفريق الطاجيكي نجح في المحافظة على نظافة شباكه في نهاية الشوط الأول، رغم استحواذ شباب الأهلي، على الكرة بنسبة 72 %، ومحاولة تسديد 8 كرات دون أي محاولة للاعبي الاستقلال.

لا تقصير

وأكد ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي أن نقطة التعادل غير مرضية لشباب الأهلي أمام استقلال دوشنبه، وقال: كنا نسعى للخروج بالنقاط الثلاث، وحاولنا تحقيق الفوز والتسجيل طوال الـ 90 دقيقة، ولكن لم يحالفنا التوفيق.

وأوضح: افتقدنا لاعبين على مستوى عال ومؤثرين، مثل كارتابيا وجلال الدين ماشاربيوف، ومع هذا لم يقصر أحد في أداء المطلوب منه بروح قتالية عالية، وعلينا التركيز على لقاء الهلال غداً، ونتمنى أن يكون القادم أفضل، ونحقق هدفنا بتخطي دور المجموعات.

وكانت الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا،، شهدت تعادل الهلال السعودي مع ايه جي ام كي الأوزبكي 2 - 2، وتساوى الفريقان في رصيد النقطة، بفارق الأهداف أمام شباب الأهلي والاستقلال.

الجولة الثانية

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة غداً، ويلتقي شباب الأهلي مع الهلال، وايه جي ام كي مع الاستقلال، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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