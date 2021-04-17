المدربون الكروات يصنعون مستقبل اتحاد كلباء

المصدر: كلباء- محمد فضل

أعلنت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء تعيين مدربين من الجنسية الكرواتية للإشراف على تدريب فرق أكاديمية النادي ومدارس الكرة وفئة الناشئين والشباب ليبدأ النادي أولى الخطوات الفعلية الجادة لتطوير الأكاديمية ونقلها إلى مرحلة متقدمة لكي تساهم في صنع مستقبل فرق النادي ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين.

وأكد علي كانو رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بأن التعاقد مع المدربين «الكروات» جاء لامتلاكهم شهادات عليا في مجال التدريب، حيث سبق لهم العمل في تأسيس وتكوين الأكاديميات الكروية وتخريج أفضل اللاعبين، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم الجديدة اعتباراً من الموسم الكروي المقبل، وشدد علي كانو خلال الاجتماع بالمدربين الجدد على ضرورة إنشاء جيل كروي يتم تأسيسه وفقاً لأفضل المعايير العالمية ويواكب التطورات العلمية والكروية ويكون قادراً على صنع الفارق وتحقيق الإنجازات مستقبلاً مع تدارك البعد عن الأساليب التقليدية المعمول بها في بعض مدارس إعداد اللاعبين.

وأشار كانو إلى أنه سيتم التركيز على مدارس الكرة وفئة الناشئين والشباب في الفترة المقبلة وسيكون الهدف الارتقاء بالمستوى من أجل مخرجات يستفيد منها النادي في المستقبل وليس لأجل الحصول على بطولات المراحل السنية.

وذكر كانو بأن إدارة النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس نادي كلباء ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي سيقومون بتوفير كل الإمكانات للمدربين الجدد من أجل أن يقوموا بأداء دورهم على الوجه الأكمل من خلال عملهم التدريبي في أكاديمية النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز