جمال بوهندي.. عودة بعد غياب لـ «الأبيض الأولمبي»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يشهد تجمع منتخبنا الأولمبي لكرة القدم اليوم في أولى محطات الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام أكتوبر المقبل، عودة الإداري المخضرم جمال بوهندي لتولي مسؤولية مدير المنتخب مرة أخرى بعد غياب طويل، وتعتبر تلك العودة مكسباً إدارياً كبيراً نظراً لما يتمتع به بوهندي من خبرات كبيرة اكتسبها من العمل بالمنتخبات على مدى السنوات الماضية.

ومنذ اعتزال المستطيل الأخضر لاعباً متميزاً في صفوف الخليج (خورفكان حالياً) والشارقة، اتجه بوهندي إلى العمل الإداري، فتولى إدارة منتخب الناشئين وحقق معه لقب بطولة آسيا، ثم التأهل إلى مونديال الناشئين في نيجيريا، وضم الفريق وقتها معظم لاعبي المنتخب الأول الذي حقق العديد من الإنجازات على المستوي الخليجي والآسيوي، وعمل مديراً للمنتخب الأولمبي الوطني سنوات طويلة، استطاع خلالها إثبات قدرته الإدارية في قيادة العمل الإداري بحنكة وخبرة.

ويتمتع جمال بوهندي على الصعيد الشخصي بشخصية محببة لدى الجميع، وهو صاحب علاقات اجتماعية متميزة، وخلال فترة ابتعاده عن العمل مع المنتخبات اتجه للتحليل الرياضي التلفزيوني فأبدع وتميز.

وسيشكل بوهندي بصحبة المدرب الإسباني دينيس سيلفا فريق عمل متميزاً، ويمتلكان حماساً كبيراً، ومنحهما اتحاد الكرة الثقة في تولي مسؤولية المنتخب الأولمبي فنياً وإدارياً في إطار إعداد مشروع طويل الأجل للارتقاء بالمنتخب وتطوير قدرات اللاعبين بطموح الفوز بالبطولات.

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