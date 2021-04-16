سحب قرعة بطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أسفرت قرعة البطولة الثانية والعشرون للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي ويشارك فيها ثمانية فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، عن تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم المجموعة الأولى هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات ودائرة الخدمات الإجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم بينما تضم المجموعة الثانية فرق دائرة التخطيط والمساحة ودائرة الموارد البشرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون بالشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني.

شهد مراسم سحب القرعة خليفة بن هده السويدي المدير المالي للجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة وأسامة يوسف الدوخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام وعبد الرحمن الهامور رئيس اللجنة الرياضية وصلاح عبيد الهاجري رئيس اللجنة الاجتماعية وأحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين وممثلو الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

حيث أكد خليفة بن هده السويدي المدير المالي للجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن هذه البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة في كل المنافسات الرياضية لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي تهتم بتوفير كل الخدمات لموظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف من البطولة هو تنمية روح المنافسة الشريفة في جو أسري مشيراً بأن البطولة تعتبر فرصة جيدة للتواصل بين موظفي الشارقة في خارج أوقات العمل اليومية.

من جانبه أكد أحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين أن اللجنة المنظمة للبطولة أعدت فرق عمل لكي تخرج البطولة بالصورة المطلوبة من ناحية الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتفق عليها من قبل مجلس الشارقة الرياضي، موجهاً الشكر إلى جميع المؤسسات والهيئات والدوائر المشاركة في هذا الحدث والذي يأتي ضمن النجاحات التي يحققها نادي موظفي حكومة الشارقة في توثيق العلاقات بين العاملين بحكومة الشارقة في جو رياضي.

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