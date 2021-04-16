باوزير ينافس على أجمل الأهداف في الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف خالد باوزير لاعب الشارقة، في مرمى القوة الجوية العراقي، للمنافسة على أجمل أهداف الجولة الأولى لدور المجموعات لمنطقة غرب آسيا من دوري أبطال آسيا.

وتحدث الاتحاد القاري عن هدف باوزير، قائلاً: «يأتي جمال هذا الهدف من خلال التمريرة الحاسمة والمتابعة، بعدما انطلق كايو في الجهة اليمنى، وأرسل تمريرة أرضية متقنة على القائم البعيد، وتابعها خالد باوزير القادم من الخلف ليسدد في سقف المرمى».

وكان الشارقة قد فاز على القوة الجوية بهدف وحيد سجله باوزير في الدقيقة 62 من عمر المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن المجموعة الثانية، والتي يستضيف الشارقة مبارياتها.

وشهدت الجولة الأولى، تسجيل 23 هدفاً في 10 مباريات، وبمعدل 2.3 هدف للمباراة الواحدة، وكان من ضمنها عدة أهداف جميلة ومميزة تستحق الترشيح، واختار منها الاتحاد الآسيوي أيضاً، للمنافسة مع باوزير، هدف جلال حسيني لاعب بيرسيبوليس في مرمى الوحدة الإماراتي

وهدف محمد عباس زاده لاعب تراكتور، وهدف شروف محي الدينوف لاعب باختاكور، في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 3-3، ضمن المجموعة الثانية، وهدف مهدي قائدي لاعب الاستقلال أمام الأهلي السعودي.

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