تعادل شباب الأهلي واستقلال دوشنبه سلبياً في دوري أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تعادل شباب الأهلي الإماراتي مع استقلال دوشنبه من طاجيكستان سلبياً، في مباراتهما على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، والتي شهدت أيضاً، تعادل الهلال السعودي مع اجمك الأوزبكي 2-2، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وتقاسم الهلال واجمك صدارة المجموعة الأولى، برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وبفارق الأهداف عن فريقي شباب الأهلي واستقلال دوشنبه، اللذين تقاسما المركز الثاني، وتقام الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، ويلتقي فيها شباب الأهلي مع الهلال واجمك مع استقلال دوشنبه.

مالت الأفضلية لشباب الأهلي أمام دوشنبه، ولم تكن هناك خطورة تذكر من جانب الفريق الطاجيكستاني، ولعب حمدان الكمالي رأسية قوية فوق العارضة، وسدد كرة أخرى تصدى لها حارس فريق طاجيكستان في الدقائق الـ 10 الأوائل، وسدد ماجد حسن، كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 35.

وواصل شباب الأهلي خطورته خلال الشوط الثاني، وسدد حمدان الكمالي ركلة حرة مباشرة قوية في منتصف المرمى بالدقيقة 53، وتصدى لها حارس استقلال دوشنبه، وبعدها مال الأداء إلى الهدوء، وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وتصدى ماجد ناصر حارس شباب الأهلي، لتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة سريعة للاستقلال في الدقيقة 67، وحولها إلى ركلة ركنية، وسدد ماجد حسن كرة ضعيفة بين يدي الحارس في الدقيقة 88، وبعدها أطلق حكم المباراة صافرة النهاية، ليحصل كل فريق على نقطته الأولى في البطولة.

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