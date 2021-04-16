3 مباريات «كسر عظام» بطموح «المحترفين» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تشهد ملاعب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في العاشرة من مساء اليوم 3 مباريات «كسر عظام» لحساب الجولة 21 في سهرة الحسم الرمضانية، والتي تحدد المعالم الأخيرة لبطاقتي الصعود إلى دوري المحترفين ـ ويلعب العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى «40 نقطة» مع الذيد ويحتاج «الأخضر» إلى نقطة وحيدة للصعود وفي حالة فوزه يضمن تتويجه رسمياً بدرع «الهواة»ـ وفي المباراة الثانية يتطلع الإمارات، الوصيف «37 نقطة» في لقائه مع مسافي في ديربي رأس الخيمة إلى الفوز ليعزز طموحاته في التأهل للمحترفين من المركز الثاني، فيما يرحل البطائح ثالث الترتيب «34 نقطة» لملعب العربي في مهمة صعبة على فريق المدرب عبد الله مسفر الباحث عن الفوز في أم القيوين وانتظار «هدية من رأس الخيمة،ويلتقي دبا الحصن مع التعاون،والحمرية مع مصفوت وتعد باقي المباريات لتحسين المراكز.

تاريخ جديد

يتطلع لاعبو العروبة إلى كتابة تاريخ جديد في مواجهته أمام مضيفه الذيد»الأخير بخمس نقاط«، ويسعى رجال المدرب التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة أن يكونوا في كامل تركيزهم من أجل الظفر ببطاقة الصعود الأولى، وإذا قدر للعروبة تحقيق الفوز فستكون مباراة البطائح في الجولة الأخيرة 24 الجاري لتتويج الفريق فقط بدرع المسابقة بعد 30 عاماً على صعود الفريق إلى دوري الأضواء، في حال انتهاء المباراة بالتعادل فإن العروبة يضمن التأهل وينتظر مباراته الأخيرة لحسم الدرع، وإذا انتهت المباراة بفوز الذيد فسينتظر العروبة نتائج فريقي الإمارات والبطائح اليوم لمعرفة مصير بطاقة الصعود أو انتظار الجولة الأخيرة والحاسمة.

وفي المباراة الثانية يحاول الإمارات جاهداً فك عقدة فرق»جيرانه«في رأس الخيمة والتي دائماً ما تحدث مشاكل وتعرقل مسيرة»الصقور) والتي كان آخرها التعادل أمام التعاون في الجولة الماضية بهدفين، ويعلم لاعبو الإمارات أن أي نتيجة غير الفوز ستمهد الطريق لفريق البطائح للاقتراب أكثر من وصافة الترتيب حال تحقيقه الفوز على العربي والتي يخوضها رجال المدرب مسفر بفرصة الفوز دون سواه للإبقاء على حظوظه في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي ويمتلك البطائح 34 نقطة وتعرض لهزيمة مفاجئة قبل أسبوع أمام دبا الفجيرة.

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