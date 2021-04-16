«الأولمبي» يدشّن عهد المدرسة الأسبانية

المصدر: دبي - العوضي النمر

يدشن منتخبنا الأولمبي لكرة القدم عهد المدرسة التدريبية الأسبانية التي استعان بها اتحاد الكرة للارتقاء بمنتخبات المراحل السنية خلال المرحلة المقبلة، حيث يدخل الأولمبي معسكراً داخلياً في دبي بداية من غد في أولى محطات الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في أكتوبر المقبل.

واستدعى الأسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب 28 لاعباً للتجمع وهم سلطان محمد، عيسى الهوتي، فهد عثمان، ماجد عثمان (اتحاد كلباء) عبدالله البلوشي، ماجد سالم (بني ياس) أحمد جوهر، سالم أحمد، عبدالله صقر، يوسف المنصوري (الجزيرة)، راشد خلفان،سعيد سليمان، عمر محمد ( حتا )،خلفان النوبي، عمر سالم (خورفكان)،أحمد حسن ( الظفرة ) محمد البلوشي، ناصر الشكيلي، خالد البلوشي (العين ) حمد الشحي ( الفجيرة ) حسين مهدي، حمد غلوم (النصر) سهيل المطوع، شهاب لشكري، عبدالرحمن صالح،غانم أحمد، فارس خليل، يوسف بخيت (الوصل).

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في الخوانيج، بعد صلاة التراويح تحت قيادة الإسباني دينيس سيلفا الذي تعاقد معه اتحاد الكرة مؤخراً في إطار حرصه على تطوير المنتخبات الوطنية السنية وتحضيرها بالشكل المثالي.

وأعرب دينيس سيلفا عن حماسه للعمل بعد أن منحه اتحاد الكرة تلك الفرصة لتولي مسؤولية تدريب المنتخب، وأشار إلى أنه يسعى إلى تنفيذ فلسفة العمل التي تم تطبيقها مع «البارسا» من خلال مشروع طويل الأجل يهدف إلى الارتقاء بالمنتخب والسعي لتطوير قدرات وإمكانات اللاعبين من أجل تحقيق الفوز خلال المباريات والبطولات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز