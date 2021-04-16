محمد عمر يشهر البطاقة الصفراء لـ«قضاة الملاعب»

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشهر محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام البطاقة الصفراء في وجه قضاة الملاعب، مطالبهم بالاهتمام بتعزيز الجانب البدني والمران اليومي وزيادة التركيز خلال إدارة المباريات، وقال بلغة حازمة للحكام «لا نقبل مثل تلك الأخطاء التي تحدث خلال المباريات لأن إمكانياتكم وقدراتكم وخبراتكم تتيح لكم أداء أفضل ومستوى متميزاً وهذا ما نعهده منكم دائما».

وأضاف:لابد أن نترجم اهتمام رئيس اتحاد الكرة الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالتحكيم والحكام إلى واقع ملموس داخل المستطيل الأخضر، ويهمنا أن ينتهي الموسم الكروي بتميز حكامنا في الجولات الثلاث المتبقية والتي تعتبر بمثابة نهائيات بالنسبة للحكام ولذلك لن يديرها إلا الحكام المتميزون، مما يضاعف من مسؤولية الحكام تجاه مهمتهم والسعي للتطور بشكل دائم.

أكد الدولي الأسبق محمد عمر أن الشارة الدولية ليست ملكاً لأي حكم وإنما ستمنح للحكم المتميز، لذلك سيكون هناك تقييم دائم للكوادر التحكيمية، ومن يذكران هناك ضغوطاً على التحكيم أؤكد له أن هذه الضغوط تولد النجاح، ونحن نسعى لتعزيز مكانة حكامنا سعياً لوصولهم إلى التحكيم في نهائيات كأس العالم.

وتابع: «قضاة الملاعب» يشتكون من الضغوط الخاصة باللجوء إلى «VAR» وما يترتب على ذلك من خصم نقاط تقييم ومقابل مالي، إضافة إلى الإيقافات مما يجعل العقوبة مضاعفة،سندرس تلك الملاحظة مع الإدارة التنفيذية مشيراً إلى أن هناك حوافز متميزة للحكام ولكن أيضا لابد من محاسبة المخطئ.

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