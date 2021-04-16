«البادل تنس» تخطف الأضواء في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - عدنان الغربي

خطفت منافسات بطولة البادل تنس الأضواء بالنسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 الجاري وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الرسمية بدبي والبروتوكولات الرياضية الخاصة التي اعتمدها مجلس دبي الرياضي لجميع المنافسات،ونجحت 3 فرق في حجز بطاقة العبور إلى الدور الثاني، وجاءت الانطلاقة قوية وحماسية في اليوم الأول الذي شهد إقامة 3 مباريات أول من أمس، وضمن الثنائي المكون من الأب دين ماكفارلان وابنه ماثيو تأهلهما إلى الدور الثاني في الفئة الذهبية بعد فوزهما على الثنائي ايريك سواريز وديفيد رودريغو بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 0.

ولحساب الفئة البرونزية، حجز الثنائي المكون توماس بينارويا وحازم شيش مقعدهما في الدور الثاني وتغلبا على الثنائي عمر علي وسعيد مطر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 - 2 و2 - 6 و4 - 6 وفي المباراة الثانية ضمن علي محمد أهلي وحمد إسماعيل أهلي بطاقة العبور إلى الدور الثاني على حساب فاكير تكسيرا وجواو موراييس بمجموعتين دون رد 7 - 5 و6 - 2.

إجراءات

وأكد حسن المزروعي مدير البطولة أنه مع بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة، ومع ضمان وجود إجراءات احترازية في الحياة اليومية،،درست اللجنة المنظمة عودة الدورة من جديد وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات، ولكن من خلال رياضات أقل، وتحديداً في الرياضات الفردية البادل تنس، والدراجات، والجري، إضافة إلى عدم الحضور الجماهيري.

وأشار إلى أن الإقبال على المشاركة في بطولة البادل تنس بالنسخة الثامنة كبيرا،وشارك 180 فريقا في التصفيات تأهل منها 16 فريقا للأدوار النهائية ووصل عدد المسجلين في البطولة الدولية 250 لاعبا وقال: نتوقع منافسات قوية بين جميع المشاركين، خاصة مع إقامة بطولة دولية وهي «اف اي بي» التي يشارك فيها لاعبون مصنفون عالميون من خارج الدولة، ووصل عدد المسجلين إلى 250 لاعبا وسيظل التسجيل مفتوحاً حتى غد.

مواجهات قوية

وأكد توماس بينارويا أن مواجهات الدور الأول جاءت قوية بسبب تقارب المستوى وجاهزية اللاعبين المتعطشين لخوض منافسات دورة ند الشبا التي أصبحت علامة فارقة في بطولات البادل تنس في الدولة، وقال: نجحنا في الـتأهل إلى الدور الثاني بصعوبة، خسرنا المجموعة الأولى وكان يتوجب علينا العودة بقوة وانتزاع المجموعتين الثانية والثالثة وهو ما تحقق بفضل الانسجام الكبير مع زميلي حازم.

ووجه بينارويا الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا على التنظيم الرائع وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وقال: نحن سعداء باستئناف فعاليات الدورة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، ما يؤكد النجاح الذي تحققه الإمارات في مواجهتها.

وعبر حمد إسماعيل أهلي عن سعادته بالفوز والتأهل إلى الدور الثاني وقال: تمثل المشاركة في دورة ند الشبا أكبر حافز لنا خاصة أنها من أهم الأحداث الرياضية التي تقام في شهر رمضان ويمكن على مستوى العام كما أنها تشهد مشاركة واسعة من مستويات عالية، وكنا متحمسين للمشاركة في البطولة العام الماضي لكن تم تأجيلها بسبب الجائحة، ويساهم انتشار ملاعب البادل تنس بالدولة في زيادة عدد اللاعبين وارتفاع مستوى المنافسة وبالتالي تطور مستوانا بشكل أكبر، وبالرغم من وجود منافسين أجانب ومحترفين إلا أن أجواء المنافسة جعلتنا نتحمس أكثر ونواجههم بتحدٍ أكبر مما زاد فرصتنا بالفوز.

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