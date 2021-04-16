كرة الصالات جديد رمضانية مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة عن تنظيم النسخة رقم 13 من الدورة الرمضانية، خلال الفترة من 20 حتى 24 من أبريل الجاري في 3 ألعاب رياضية، هي كرة قدم الصالات على أرض الصالة الرياضية، ولعبة الرماية في صالة الرماية ولعبة الكاراتيه بشكل افتراضي، حيث سيتم مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة الدورة وذلك لضمان سلامة المشاركات.

ووجهت ندى النقبي مدير عام مؤسسة رياضة المرأة التحية لجميع لاعبات المؤسسة وتمنت لهن المحافظة على ممارسة الرياضة لتحقيق أقصى استفادة خلال هذا الشهر الكريم، مشيرة إلى حرص المؤسسة على الاستمرار في نهج هذه الدورة الرمضانية الرياضية التي بدأت تبني لنفسها تاريخاً.

قالت ندى النقبي: «هناك الكثير من الاستراتيجيات التي نعتمدها دائما في مثل هذه المناسبات الخاصة وذلك منذ سنوات طويلة بناء على توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ،الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ، رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حيث تولي سموها اهتماماً كبيراً وخاصاً لمثل هذه الفعاليات الرياضية الجميلة».

وأضافت ندى النقبي: «هدفنا أن نتواجد جميعا في مثل هذه المناسبة الرمضانية، وأن المؤسسة تسعى إلى تحقيق الكثير من الجوانب الإيجابية في شهر رمضان سواء من الناحية الرياضية والصحية والثقافية أيضاً، وسط أجواء أسرية رائعة تعودنا عليها منذ سنوات طويلة لترسيخ الجو العائلي الذي تعيشه أسرتنا الرياضية».

وصرحت بأن النسخة الثالثة عشرة للدورة الرمضانية ستبدأ بالجلسة الافتراضية الرمضانية بتواجد الإعلامي الدكتور فهد هيكل للتحدث عن التسامح في الرياضة، وتليها بطولة كرة قدم الصالات ستقام على مدار 3 أيام 21، 22، 23 من الشهر الجاري، ويتكون كل فريق من 7 لاعبات، بحيث يكون هناك 5 لاعبات أساسيات و2 احتياط، على أن يتكون الجهاز الفني من مدربة وإدارية ومعالجة.

وقالت: «في حال أن عدد الفرق المشاركة 4 تلعب بنظام الدوري من دور واحد، وإذا كان عدد الفرق أكثر من 4 سيكون بنظام المجموعتين، ويصل زمن المباراة إلى 10 دقائق وتحصل الفرق الفائزة بالمراكز ال3 الأولى على ميداليات ومكافأة نقدية».

وفيما يخص مسابقة الكاراتيه أضافت: «تقام افتراضية، يوم الخميس 22 أبريل الجاري، وتخضع لقانون الاتحاد الإماراتي، وقواعد تنظيم البطولات داخل الصالات، ويقوم بتحكيم المباريات حكام معتمدون على أن تقام على مدار يوم واحد».

وعن مسابقة الرماية وضحت النقبي: «ستقام لعبة الرماية المسدس والبندقية 10 م، على مدار يومين، البندقية يوم 20 أبريل، والمسدس 22 أبريل، ويحصل المركز الأول في كل مسابقة على ميدالية ومكافأة نقدية، وتخضع البطولة لقانون الاتحاد الدولي، وستقام على مدار 3 أيام، يوم للتدريب، ويومان للمنافسة».

وأضافت: «بخلاف المنافسات الرياضية هناك مسابقات ثقافية ممتدة حتى 14 مايو المقبل، وذلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي اعتباراً من الثامنة والنصف مساء».

وأكدت ندى النقبي على أن آخر موعد لموافاة اللجنة المنظمة باستمارات المشاركة النهائية في كرة الصالات يوم الأحد 19 أبريل الجاري.

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