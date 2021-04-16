صدارة مبكرة للشارقة في غياب كورونادو

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

قال عبد العزيز العنبري، المدير الفني للشارقة، إن غياب نجمه إيغور كورونادو عن أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا يعود إلى شعوره بالتعب نتيجة آلام في ظهره قبل المباراة التي فاز فيها الشارقة على القوة الجوية العراقي بهدف سجله خالد باوزير في الشوط الثاني، وفرض الشارقة صدارته المبكرة على المجموعة الثانية بـ 3 نقاط في رصيده، مستفيداً من تعادل تراكتور سازي الإيراني وباختاكور طشقند الأوزبكي في افتتاح المجموعة.

ورد العنبري على سؤال بعد المباراة حول سبب الغياب المفاجئ لكورنادو فقال: «كورونادو شعر بالتعب قبل المباراة، ففضّلنا إراحته»، وأضاف العنبري:«لدينا مجموعةٌ طيبةٌ من اللاعبين القادرين على تعويض غياب أي عنصرٍ، عانى فريقنا من غياب أكثر من لاعبٍ أمام القوة الجوية، إلا أن اللاعبين المتواجدين أدوا بشكلٍ كبيرٍ».

وأشاد العنبري خصيصا بخالد باوزير، والذي قاد الشارقة للانتصار بتسجيله للهدف الوحيد عند الدقيقة الـ 62، وقال عنه: «دائما ما يكون باوزير متواجداً عند الحاجة إلى خدماته، ونتمنى أن تظل لديه هذه الرغبة في العطاء، أما عن سر الانتصار، المباراة كانت صعبةً ضد متصدر الدوري العراقي، ولكن لاعبي الملك بذلوا جهداً كبيراً، أعتقد بأن الانضباط العالي هو سبب الفوز».

أفضلية

أشار أيوب أوديشو، المدير الفني للقوة الجوية العراقي إلى أفضلية الشارقة عليه في بداية مشوار فريقه في المجموعة الآسيوية الثانية، وقال أوديشو بعد صافرة نهاية المباراة: «نبارك لفريق الشارقة، ولكن القوة الجوية لم يكن بالمستوى المطلوب خلال المواجهة»، ولم يرفع أوديشو راية الاستسلام على الرغم من تعثّره، حيث قال: «تبقت أمامنا 5 مباريات، ولا زالت البطولة في بدايتها، يجب علينا العمل على علاج الأخطاء لأن فرص التعويض لا زالت قائمة».

وتشهد ثاني جولات دور المجموعات يوم غدٍ السبت لقاءً بين القوة الجوية وباختاكور طشقند الإيراني، بينما يختبر الشارقة صدارته ضد تراكتور سازي الإيراني في المباراة الثانية.

رجل المباراة

تم اختيار لاعب الشارقة وصاحب هدف الفوز الغالي خالد باوزير أفضل لاعب في المباراة، وعبر اللاعب عن سعادته بذلك وسعادته الأكبر بفوز فريقه بالنقاط الثلاث، وقال باوزير إن تسجيل الأهداف دائماً ما يكون بفضل أداء المجموعة ولا يشعر بأنه صاحب الهدف بقدر ما هو نتاج جهد جماعي لكل زملائه، مشيراً إلى تركيزهم لتحقيق أفضل النتائج في مجموعتهم، وأبدى تفاؤله بالفوز في أول مباراة.

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