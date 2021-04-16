الفجيرة يخوض وديته الثانية اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يخوض لاعبو الفجيرة مباراتهم الودية الثانية، وذلك عندما يلتقي الذئاب بفريق المؤسسات في لقاء ودي، يقام في العاشرة من مساء اليوم بملعب الفجيرة.

وتأتي المباراة في إطار إعداد الفريق لبقية مواجهات دوري الخليج العربي، والتي يخوضها الذئاب بشعار الفوز دون سواه، وتجمعهم بالوحدة يوم 3 مايو المقبل، ومن بعده يواجه خورفكان يوم 7 من الشهر نفسه، ويلتقي في المباراة الأخيرة من الدوري فريق عجمان بملعب الفجيرة يوم 11 مايو المقبل، وهى المباراة المفصلية التي تحدد مسار الهبوط.

كما تقرر خوض الفجيرة مباراة ودية ثالثة أمام الجزيرة يوم 21 الجاري، وكان الفجيرة قد اختتم قبل أيام معسكره الإعدادي بإمارة دبي، والذي اشتمل على فترتين تدريبيتين صباحية ومسائية، كما تضمن المعسكر إقامة مباراة ودية، حقق فيها «الذئاب» الفوز على دبا الحصن بنتيجة 2-1.

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