حتا يبحث عن مباراة ودية

المصدر: دبي- علي الظاهري

يبحث الفريق الأول لكرة القدم في نادي حتا عن لعب مباراة ودية يوم 19 أو 20 الجاري، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل استئناف مباريات دوري الخليج العربي بلقاء الشارقة.

ويدرك الفريق مدى صعوبة موقفه وتعقد حساباته، بعد تذيّله جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه الفجيرة وعجمان اللذين يتقاسمان النقاط برصيد 14 نقطة، ما يجعل الفريق مطالباً بالفوز في جميع المباريات الثلاث المقبلة، رغم صعوبة المواجهات مع انتظار الهدايا من منافسيه في حال أراد البقاء في الدوري.

وتزداد مهمة حتا سوءاً وتعقيداً في ظل غياب المهاجم البرازيلي جوناثان في المباراة المقبلة أمام الشارقة، بسبب بند الإعارة، الذي يقضي بعدم مشاركته أمام ناديه الأساسي، بينما سيكون بقية اللاعبين جاهزين للمهمة الحاسمة والصعبة أمام الشارقة، حيث لا يعاني الفريق حالياً من وجود إصابات في صفوف اللاعبين.

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