بني ياس يخصص هاتفاً لوكلاء اللاعبين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

في واقعة غريبة وطريفة في آن واحد وربما تحدث لأول مرة في أحد الأندية الإماراتية، أعلن نادي بني ياس عن رقم هاتف خاص بوكلاء اللاعبين من أجل التواصل مع النادي فيما يتعلق بالتعاقدات ورغبة الوكلاء في التواصل مع مسؤولي النادي وعرض السيرة الذاتية للاعبين أو مدربين.

وحدد نادي بني ياس رقم هاتف معين سواء للاتصال أو التواصل عبر برنامج المحادثات «واتساب» لاستقبال استفسارات ومكالمات وكلاء اللاعبين.

ونشر النادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» رقم الهاتف، وقال النادي في تغريدة على حسابه:«خاص بوكلاء اللاعبين في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، يمكنكم الآن التواصل مع مسؤولي التعاقدات وشؤون اللاعبين في شركة نادي بني ياس لكرة القدم بشكل مباشر عبر الهاتف أو الواتساب عن طريق الرقم، حيث سيتم استقبال جميع استفساراتكم وتواصلكم معنا على مدار الساعة.

ومن المعروف أن وكلاء اللاعبين والوسطاء يشكلون إزعاجاً كبيراً في بعض الأحيان وينشط عملهم خصوصاً في فترات الانتقالات وقيد اللاعبين، حيث يبدأ الوكلاء في التواصل مع الأندية بكثرة قبل فتح أبواب الانتقالات في القيد الصيفي أو الشتوي، أو قبل ذلك بفترة، وتتلقى الأندية اتصالات كثيرة خلال تلك الفترات يعرض خلالها الوكلاء اللاعبين والمدربين من أجل إبرام صفقات مميزة، إلا أن الأمر يبدو جديداً بعض الشيء، حيث يربط وكلاء اللاعبين علاقات ومعرفة جيدة بالعديد من مسؤولي الأندية والوسطاء من أجل التواصل معهم.

تسهيل

وعلق نادي بني ياس على الأمر مؤكداً أنه لتسهيل المهمة على وكلاء اللاعبين الراغبين في التواصل مع مسؤولي شركة كرة القدم، وذلك بتحديد رقم هاتف واحد.

وقال مصدر بنادي بني ياس عن سبب نشر رقم الهاتف على»تويتر) إن الموضوع لا يعدو كونه فكرة جديدة يتبعها النادي لاسيما وأن هناك وكلاء قد لا يعلمون المسؤول المختص بأمور التعاقدات، أو أحد أعضاء اللجنة الفنية للتواصل معه، وبالتالي الأمر للتسهيل على الوكلاء ليس أكثر للتواصل مع اللجنة الفنية بالنادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز