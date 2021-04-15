سانتيني وبوكياريلي.. تألق إيطالي «صنع في الإمارات»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

برز بشكل لافت خلال الموسم الكروي الحالي تألق لاعبين من إيطاليا على مستوى دوري الخليج العربي وكذلك دوري الهواة، ففي الأضواء والشهرة تألق اللاعب المقيم في صفوف النمور غابرييل سانتيني مدافع كلباء وكان العلامة البارزة ضمن تشكيلة النمور هذا الموسم، حيث يتمتع بخفة ورشاقة تساعداه في سهولة افتكاك الكرة بالقدم أو بالرأس قبيل وصولها لمهاجمي الخصم إلى جانب مساهمته في بناء الهجمات والتواجد في الخط الأمامي أيضاً لحظة استحواذ فريقه على الكرة.

وخاض سانتيني المولود في مايو من العام 2000 مع فريقه هذا الموسم 21 مباراة بمجموع 1430 دقيقة وحصل على بطاقة حمراء وحيدة طوال مشواره مع فريقه، وقد سارعت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء في تجديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الكروي المقبل وذلك منعاً لأطماع الأندية الأخرى.

وإن كان سانتيني قد تألق في الأضواء والشهرة إلا أن مواطنه مانويل بوكياريلي مهاجم دبا الفجيرة «النواخذة» أبدع مع فريقه، الذي وصله متأخراً وقبيل غلق الميركاتو الشتوي الأخير بساعات ليخوض معه 11 مباراة بمجموع 850 دقيقة وهى حصيلة الفريق في الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى وسجل بوكياريلي 3 أهداف حتى الآن مع تبقي مباراتين لدبا أمام العربي ومصفوت.

بدوره أكد نيكولاس وكيل اللاعبين أنه سعيد بتألق الثنائي سانتيني ووبوكياريلي، مشيراً إلى أن هذا التفوق يأتي امتداداً لجيل اللاعبين العمالقة الذين ارتدوا ألوان أندية دوري الخليج العربي على رأسهم فابيو كانافارو أفضل لاعب في العالم، والذي لعب من قبل في صفوف شباب الأهلي، إلى جانب لوكا توني لاعب النصر، وغيرهما من نجوم الكرة الإيطالية.

وأشار نيكولاس إلى أنه يدرس أكثر من عرض تلقاه من أندية دوري المحترفين والهواة تطلب خدمات المهاجم بوكياريلي لاعب دبا والذي توقع له نجاحاً كبيراً في دوري الخليج العربي حال انتقاله إلى اللعب في دوري الأضواء والشهرة.

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