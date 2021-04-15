«الهواة» على أثير قنواتنا الرياضية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تتجه قنواتنا الرياضية إلى بث عدد من مباريات دوري الهواة، في ظل توقف دوري الخليج العربي، حيث أعلنت القنوات الرياضية المحلية على رأسها أبوظبي الرياضية ودبي والشارقة الرياضيتان، نقل عدد من مباريات دوري الهواة الحاسمة، الذي يدخل مرحلته 21 «قبل الأخيرة»، وذلك مساء الغد.

وبعد أن اشتكت العديد من أندية الدرجة الأولى من تجاهل القنوات المحلية لبث مباريات دوري الهواة، أعلنت قناة أبوظبي الرياضية بث ثلاث مباريات بدءاً من لقاء العروبة المتصدر بمضيفه الذيد والذي يقام على ملعب الذيد، والعروبة بات في حاجة إلى نقطة وحيدة لحسم الصعود و3 نقاط للتتويج بدرع الدوري، كما تنقل أبوظبي الرياضية مباراة الإمارات أمام جاره مسافي، ومباراة العربي وضيفه البطائح.

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