محين «الشارقة» يقترب من كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

علم «البيان الرياضي» أن لاعب الشارقة محين خليفة «26 عاماً» اقترب من التعاقد مع فريق اتحاد كلباء «تعاقد حر»، وذلك بدءاً من الموسم الكروي المقبل 2021 ـ 2022، بعد أن وصلت المفاوضات بين اللاعب وشركة كرة القدم بنادي كلباء إلى مراحل متقدمة.

ولم يجدد نادي الشارقة عقد محين خليفة، بعدما تم إيقاف اللاعب قبل نهاية الدوري بداعي إيجابية العينة الأولى لفحص المنشطات خلال الموسم الكروي الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء جددت عقود الثلاثي عمر الخديم وناصر عبد الهادي والإيطالي غبراييل سانتيني حتى نهاية الموسم الكروي المقبل، كما تم تجديد عقود الجهازين الفني والإداري بالنادي.

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